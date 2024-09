A Magyar Kajak-Kenu Szövetség országos programsorozatához, a csónakházak nyílt napjához kapcsolódik idén a Kovács Katalin Kajak-Kenu Akadémia is, melyen az érdeklődők megismerkedhetnek az Akadémia csónakházával a székesfehérvári Csónakázó-tavon, valamint természetesen magával a sportággal is. A fehérvári rendezvény 11 órakor kezdődik a Csónakázó-tónál, ahol köszöntőt mond Cser-Palkovics András polgármester, Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakos, az Akadémia elnöke, valamint Makainé Vida Bernadett, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatója. Ezt követően 11:30 és 16 óra között számos kajakos és kenus program várja az érdeklődőket. Bemutatják a sportág alapjait, lehet kenuzni a tavon és lesz kajakergométeres oktatás is.

A program 14 órától Sukorón folytatódik, a Kovács Katalin Kajak-Kenu Akadémián (Evezős utca 1.), ahol 18 óráig lesznek programok. SUP-os, sárkányhajós, kenus vízre szállások, játékok, előadások várják az egyéni és csoportos érdeklődőket egyaránt. Sukorón 16 órakor lesz a megnyitóünnepség, melyen köszöntőt mond Kovács Katalin mellett Betlenfalvi István, az Akadémia szakmai igazgatója.