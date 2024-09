A magyarok jelentős része még most, a 21. században is babonás, és bizony összeszorul a gyomra, ha arra gondol, ma péntek 13-a van. Olyannyira erőt vesz rajta a félsz, hogy nyakába veszi a várost és első útja a biztosítóhoz vezet. Mert hogy a statisztikák szerint e napon még az újonnan megkötött biztosítások száma is megugrik. Jobb félni, mint megijedni, ugye? Hát, nem egészen, sokkal inkább babonákról van szó, mint racionális megfontoltságról.

A babonák a néphagyományban gyökereznek, szájhagyomány útján terjednek, és az emberek generációkon át adják át egymásnak ezeket a hiedelmeket. A Péntek 13.-hoz fűződő hiedelmek csokra az egyik legismertebb babonánk, szerencsétlen napnak tartják. A hiedelem egy nap és egy szám jelentéséhez kapcsolódik. A keresztény kultúrkörben már régóta ismert a 13-hoz fűződő babona. Állítólag ezen a napon harapott bele Éva a tiltott a gyümölcsbe. Valószínűsíthetőbb azonban, hogy a péntek szerencsétlenségének eredete a nagypéntektől ered, "amikor a világ Megváltója a keresztre feszíttetett". Így a pénteken végzett munka biztosan szerencsétlenül végződik. Valószínű, hogy a 13-as számhoz tartozó babona is bibliai eredetű, addig a napig nyúlik vissza, amikor Jézus Krisztust megfeszítették. Az utolsó vacsorán 13 vendég volt: a 12 apostol és maga Jézus. Más források szerint az őt eláruló Júdás személyére utal a szám, mert ő volt az, aki tizenharmadikként ült az asztalhoz. A babona ma is tartja magát: vannak, akik mind a mai napig kerülik, hogy egy tizenhárom fős társasággal üljenek le ebédelni. A XX. század első felében olyan rossz híre volt a 13-as számnak, hogy a New York-i felhőkarcolók 80 százalékában nem volt 13. emelet, a szállodákban 13-as szoba, a kórházakban 13-as kórterem, a színházak nézőterén 13. sor, az utcákon 13-as házszám, és egyes légikikötőkben ma sincs 13-as beszállókapu.

Mondanánk, hogy nincs mitől tartani, de úgy sem tudnánk bizonyítani, hogy ma valakit azért nem ért nagy veszteség, vagy azért került el egy balesetet, mert nem vette fel a telefont vagy nem ment fodrászhoz, úgy sem tudnánk bizonyítani. Annyit azonban nem árt megjegyezni, hogy az ok-okozati összefüggések között bizony nem babona és hiedelem, hanem racionalitás búvik meg.