Csak nemrég tért haza külföldről az Alba Regia Táncegyüttes, több díjjal és elismeréssel is gazdagodva, már javában készülnek az őszi, kora téli fellépésekre. Majoros Róbert, az Alba Regia Táncegyüttes (ARTE) vezetője elmondta, hogy az együttessel legközelebb most hétvégén, szeptember 7-én, szombaton a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon, Soponyán találkozhat a közönség. Aki azonban nem szeretne messzebbre utazni, az gyönyörködhet az együttes műsorában itt, Székesfehérváron is, ugyanis szeptember 8-án és 16-án az Álruhás királylány bemutatójára is sor kerül. A mesés táncjátékot Kricsár Kamill színművész rendezésében, Majorosné Szabó Veronika és Majoros Róbert vezetésével az ARTE ARAMI tehetséggondozó csoportja mutatja be.

– Ezt követően szeptember 29-én, a Martin György Néptáncszövetség harmincéves évfordulója alkalmából a budapesti Hagyományok Házában lesz egy nagy rendezvény, amelyre az együttest is meghívták. Október 5-én, az ARTE 75. évfordulós programsorozatának részeként kerül sor a Szóbeszéd című programunkra, amelyen régi ARTE-s táncosokat szólítunk meg különböző generációkból. Ennek elején lesz egy új programelem, a Családban marad, amelyen az ARTE-s szülőkből, gyermekekből verbuválunk egy csapatot, s egy produkcióban mutatják meg, milyen szép a generációról generációra való hagyományozódás a táncban is. Október 20-án lesz a Mesenép családi előadás, amelyet nagy közönségsiker kísért eddig is. Október 26-ától november 3-áig Finnországban lesz egy fesztivál, ahová elrepül az együttes, ide már harmadik alkalommal megyünk, s nagyon szeretjük ezt a fesztivált. November 9–10. között pedig Szekszárdon veszünk részt az egyik legrangosabb országos néptáncfesztiválon – ismertette Majoros Róbert a ARTE őszi programját, hozzáfűzve, hogy ezeknek a versenyeknek a találkozó jellege is nagyon fontos.

A táncművészet kedvelőinek a tél beköszöntével sem kell nélkülöznie az ARTE-t, hiszen december elsején az Ars Regia bérletsorozat második alkalma kerül sorra. Az ARTE tavaly is részt vett a kezdeményezésben, a Balett Színház és a Vörösmarty Színház társulatával, valamint a szimfonikus zenekarral együtt. A műsorban az elmúlt évek legsikeresebb, díjnyertes koreográfiái láthatóak majd. Közben folyamatosan folyik a munka a próbatermekben is, hiszen az ARTE táncosai és vezetőik javában készülnek a következő év tánc világnapjának programjaira.