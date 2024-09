A Rácalmáson található Millenniumi Park eddig is kedvelt kikapcsolódást nyújtó terület volt, és nem csak a rácalmási hanem, a távolabbról érkező látogatók számára is, most viszont egy kimondottan fontos, és a terület komfortját nagyban növelő beruházás valósult meg, a lakók és a látogatók legnagyobb örömére. A település szépen gondozott és mindenki által óvott és vigyázott parkjába egy minden igényt kielégítő, magas színvonalon elkészített illemhelyet adtak át nem rég. Azt talán nem kell ecsetelni, mennyire zavaró és kellemetlen tud lenni, mikor egy szép kirándulás vagy tartalmas séta rémálommá válik, mert a közelben nincs egy olyan illemhely, ahol elvégezhető kisebb vagy éppen nagyobb dolgunk. Nos ez a veszély már nem fenyegeti a Tökfesztiválra készülődő, kedves kis település Rácalmás, csodás parkjának látogatóit.

A modern és komfortos illemhely.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A nem olyan régen átadott illemhely tényleg szépen illeszkedik a kedves kis vizes élőhelybe, hiszen még az oldalát díszítő képek is természetközeli, a település környékén fellelhető tájképekkel van illusztrálva. A belső komfort pedig még a legigényesebb, és a témában kényes érkezőnek is megelégedésére fog válni. Persze, nem volt ez mindig így! Megkerestük a település polgármesterét is, aki nem csak az illemhely, hanem a park történetébe is beavatott bennünket. A mostani állapotokat figyelve, hihetetlennek tűnik, de megtudtuk, hogy korábban a település „szemétgödre” egy sitt és egyéb hulladék lerakására használt csúnya része volt a településnek, a most csodás pihenőpark. Nagyon sok áldozatos munka, komoly anyagi ráfordítás eredménye az amit most láthatnak a látogatók, hiszen az idők folyamán sétányok kialakítása, a parkban található tó kihasználtságának javítása, vízi színpad elem elhelyezéssel, a tó szélén lelátó kiépítése, sétányok mellett kandeláberes megvilágítás kiépítése, padok és hulladékgyűjtők kihelyezése valósult meg közösen a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesülettel, most pedig egy európai színvonalú mosdó és illemhely került kialakításra.

A játékok ott maradnak a játszótéren, hogy mindenki használhassa, aki csak szeretné!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A parkban, csodás felújítások mellet, még egy nagyon szép és szívet melengető látvánnyal is találkozhat aki arra jár. A játszótér tele van kisebb nagyobb játékokkal, és azok ott is maradnak! Nem tűnnek el, senkinek nem jut eszébe hazavinni, még véletlenül sem, hiszen a közösség gyermekeinek öröme mindegyik apró játék, legyen az homokozó lapát, kis dömper vagy bármi. Így még inkább érthető, mikor a település vezetője az új illemhely, – és többek között például pelenkázó hely kapcsán – egy anyuka reakcióját mesélte nagy örömmel, aki csak ennyit kérdezett: – Most már akkor maradhatunk tovább a játszótéren?