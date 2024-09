Valószínűleg a mai Móri Bornapok rendezvénysorozatának előhírnöke volt évtizedekkel ezelőtt a Móri napok programsorozata, melyre a Fejér Megyei Hírlap negyven évvel ezelőtt, azaz 1984. szeptember 28-i lapszámában is már a hagyományos jelzővel utalt: mint írja, a „Móri napok ’84” programjáról, „A település szép hagyományainak megfelelően megyénk legfiatalabb városában ismét megrendezik a Móri napokat. Az október 5-től 7-ig tartó rendezvénysorozat rendkívül gazdag programajánlattal várja az érdeklődőket. Több szakmai tanácskozásra kerül sor, megtartják a sebész orvosok, a borászok és a műszaki szakemberek találkozóját. Széles skálájú lesz a nemzetiségek programja is: az együttesek és zenekarok bemutatója mellett a nemzetiségi képzőművészek tárlata is látható lesz. Ezen kívül népi és iparművészeti kirakodóvásárt, műsoros divatbemutatót, borversenyt, tartanak, és színvonalasnak ígérkezik a fúvószenekarok és népi együttesek műsora. A mindig nagy érdeklődéssel várt és nagy sikert arató szüreti felvonulásra október 7-én 15 órakor kerül sor, és ugyanaznap este szüreti bál várja a szórakozni, táncolni vágyókat.”