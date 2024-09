Széleskörű digitális konzultáció zajlott a nyár folyamán Magyarországon arról, vajon szükséges-e az okoseszközök korlátozása a nevelési-oktatási intézményekben. A Belügyminisztérium szakmai szervezetekkel konzultált, mielőtt kiadta a szeptember 1-jén hatályba lépő (245/2024. számú) kormányrendeletét. Egyértelmű visszajelzések alapján hozta meg a kormány a döntést arról, hogy „a telekommunikációs eszközök – különösen a mobiltelefonok –, a kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközök és az internetelérésre alkalmas okoseszközök” használatát korlátozni kell az iskolákban. Az iskolák már ennek tudatában nyitották meg a tanévet szeptember 2-án.

Teendő a telefonokkal

A rendelet egészen pontosan meghatározta azt is, mi a teendő: „a használatában korlátozott tárgyat a tanítási nap kezdetén, a tanítási órák megkezdése előtt – kollégiumban a foglalkozás megkezdése előtt – az intézmény házirendjében meghatározottak szerint leadja – a kollégium kivételével – a tanítási nap időtartamára, és azt a házirendben meghatározottak szerint visszakapja”. Az átvett eszközöket a rendelet szerint elzárt helyen kell tárolni. Ha valakinél mégis engedély nélkül okoseszközt találnak, el kell venni tőle – szól a szankció. Az órák végéig tartó elkobzáson túl más büntetést nem ír elő a rendelet.

Erről a kérdésről természetesen mindenkinek megvan a maga véleménye, jól látszik ez a feol.hu közösségi oldalán adott olvasói válaszokból is: a szülők többsége egyértelműen a döntés mellett áll, sőt, számos iskolában már rég bevezetett gyakorlat a mobiltelefonok használatának napközbeni tiltása. Van azonban, aki szerint a használat tiltása elegendő lenne, de ne vegyék el, mások szerint viszont nincs semmi szükség rá a tanórák alatt. Vannak, akik úgy vélik, a telefonok tárolására szolgáló elzárt szekrények feltörésétől kell akkor mostantól tartani, mások pedig attól tartanak, hogy a gyerek nem fogja tudni felhívni őket, ha az iskolában bajba kerül.

Illusztráció!

Fotó: Illusztráció: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Iskolai használat? Nem lehetetlen

Diákok és szülők között is akad azonban, akik arra hívják fel a figyelmet: iskolaidőben is érkezhetnek olyan feladatok és értesítések a mobiltelefonos applikációkon és online kommunikációs csatornákon keresztül, melyeket mobiltelefon nélkül nem tudnak megoldani. Ezen aggodalom miatt is érdemes elolvasni a nem hosszú, de egyértelmű kormányrendeletet, amely leszögezi: „a birtoklásra és használatra vonatkozó engedélyezést az igazgató vagy a pedagógus végzi a tanulmányi rendszerben, azzal, hogy rögzíti a) a birtoklás és a használat célját, b) az engedély érvényességének időtartamát (tanóra, foglalkozás, tanítási év), továbbá c) a birtokolható tárgyat.” Magyarán ha szükség van az eszközre, a tanárok engedélyezhetik a használatát.