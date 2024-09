Bár a kötet még 2017-ben jelent meg, a székesfehérvári református közösség előtt szombaton, a Református Nap keretében mutatták be. A könyvbemutató apropóján beszélgettem a kötet szerkesztőjével, Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténésszel és Bokányi Zsolttal, hiszen a könyv az ő történetét hivatott feldolgozni.

Bakonyi István és Bokányi Zsolt, ismerőseinek csak Boka, jól ismerik egymást, hiszen évek óta ismerik egymást, még a Vörösmarty Rádióból, ahol Boka és István sokszor beszélgettek egymással. A Mikrofontól a keresztig című kötet vázát e beszélgetések képezik, tulajdonképpen egy interjúkötetről van szó.

– A könyv alapvetően a megtérésemről szól. Arról, hogy honnan jött ez az ember, én milyen utat járt be. A megtérés pillanatairól, a találkozásról, és arról, hogy kin és min keresztül jöttek azok impulzusok, amelyek végül elvezettek istenhez és a református közösséghez – meséli Boka, aki rögvest hozzá is teszi, hogy a kötet nem róla szól. – Hát dehogynem – veti közbe István. – Igen, végül is, de a könyv arra próbál rámutatni, hogy Isten hogyan lép be egy ember életébe – mondja Boka, amelyet István azzal egészít ki, hogy ez a történet azért is különösen érdekes, mert egy olyan ember útját járja végig, aki korábban tökéletesen távol állt Istentől, a vallástól, amiben az is szerepet játszott, hogy Boka zenész, és a rockzene és a könnyűzene teljesen más világ.

– Engem az érdekelt elsősorban Boka történetében, hogy ezt az utat hogyan lehet bejárni, ugyanis ebben az esetben a teljes tagadásból a teljes elfogadásig vezetett egy ember útja. Azért voltak az életedben olyan periódusok, amikor szerintem meg sem érintett téged ez a szellemiség – fordul István Bokához, aki azt mondja, igen, akkoriban valóban távol állt tőle minden teizmussal kapcsolatos dolog. – Úgy voltam vele, hogy ha egyszer majd én találkozom egy pappal, akkor megmondom neki, hogy mi a világ. Aztán másként lett, Isten megmutatta nekem, milyen vagyok én és a világ.

A kötetben szerepel két nagyon fontos ember, Somogyi László lelkész és Agyagási István, a sárbogárdi református gyülekezet lelkipásztora. És egy harmadik személy, akivel tulajdonképpen az én történetem elkezdődött – meséli Boka. – Ő Tormási Ferenc, aki a Hit Gyülekezetének tagja volt, gipszkartonozóként dolgozott a lakásomban, miközben a létra tetejéről mondta az Igét. Öt napig járt hozzánk dolgozni, és gyakorlatilag folyamatosan evangelizált. Az ötödik napon pedig, hát, voltak már bennem kérdések... A munka elkészülte után odamentem a feleségemhez, s mondtam neki, hogy milyen gondolatok kavarognak bennem, mire ő adott egy gyerekeknek szóló képes Bibliát, hogy olvasgassam. Míg nem egy nap éppen a Fejér Megyei Hírlapot olvastam – amelynek ma már újságírója vagyok – , és volt benne egy kis hirdetés, azzal a címmel, hogy A 21. század embere és a Biblia találkozása – Somogyi László előadása a székesfehérvári könyvtárban. Nekem akkor az volt odaírva, hogy „Zsolt, menj el erre az alkalomra!”. Az Úristen így lökdösött, munkálkodott, én pedig elmentem erre az előadásra, akkor találkoztam először Somogyi Lászlóval. Meg is szólítottam, s elmondtam neki mindazt, amelyen akkor keresztülmentem a hitemet illetően. Kérdeztem tőle, hogy akkor most hogyan tovább, mire ő azt felelte, hogy „A lehető legjobb kérdés tetted fel, a hogyan tovább kérdését”. Így indult el a közös lelki építkezésünk – emlékszik vissza Boka, miközben én azt a kérdést kezdem firtatni, hogy milyen út vezetett a teizmustól a kereszténységig és a reformátusokhoz.