Ezen a hétvégén, azaz szeptember 7-én délelőtt is megtelik élettel a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ piactere: a reggel 7 órakor nyíló piacon, a friss termékek mellett ezúttal is programok várják a martonvásáriakat. Ilyen lesz például Németh György közreműködésével 9 és 11 óra között a mézes kenyér party, melyen természetesen a gyerekeket is szívesen látják.