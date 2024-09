A magyar királyi 3. Szent István gyalogezred tábori pótezredének 80 éve elesett 159 hősének emlékére tartott közös tiszteletadáson Berdó Gábor Károly, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket – közöttük a Hétvezér és a Széna Téri Általános Iskolák diákjait –, majd Székesfehérvár polgármesterének adta át a szót.

– Kedden, valamikor fél tizenegykor egy kis delegációval a Gac hegyén álltunk és a gyergyóiakkal emlékeztünk erre a tragédiára – foglalta keretbe a tisztelgő eseményeket Cser-Palkovics András. – Most itt vagyunk, azon a téren állunk, ahol köszönhetően embereknek, szervezeteknek és az összefogásnak, itt egy emlékhely, egy kis tér, amely ugyancsak a 159 hősi halott katonára emlékeztet. Rövidesen egy másik delegáció is útnak indul, hogy tagjai a történtek napján ott legyenek Gyergyószentmiklóson. Valahol ez méltó, szükséges és a felelősségünkhöz is hozzátartozik minden esztendőben, különösen egy ilyen kerek évforduló alkalmával. (…) Amikor ott álltunk, beszélgettünk a Gac hegyén, és elhelyeztük az emlékezés koszorúját, körbe néztünk. Nagyon szomorú és nagyon tanulságos gondolatokra adott lehetőséget a pillanat. Ott voltunk a világ egyik legszebb helyén, tisztességben, békességben és nyugalomban. Kopjafa áll az egyik helyen 90 áldozat felett, kopjafa a másik helyen 69 áldozattal, van egy központi emlékmű és nem messze attól egy 160. halottra emlékeztet egy sírhely.

A városvezető azok előtt tisztelgett szavaival, akik azokban az évtizedekben is ápolták a hősi halottak nyughelyét, amikor az tilos volt. Mégis odamentek, elmondtak egy imát, gyújtottak egy mécset, letették az emlékezés virágát. Aztán megnyílt annak a lehetősége, hogy egyre méltóbb módon és körülmények között tehették ezt meg.

– Külön köszönöm, hogy katonákkal és fiatalokkal közösen tiszteleghetünk most – folytatta a polgármester. – Olyan katonákra emlékezünk, akik fiatalabbak voltak azoknál a honvédeknél, akik most itt állnak velünk ezen a téren. És csak alig néhány évvel voltak idősebbek azoknál a diákoknál, akik most eljöttek a Gyergyó Emlékparkba. Tudjuk, az egyik utolsó mozgósítással vitték el őket, és még a 18. életévüket sem töltötték be. Felszálltak egy vonatra, kimentek a hegyoldalba, és a másnapot már nem élték meg. Senki sem számított arra, ami történt, hogy ott kerül sor a támadásra. Valójában nem is csak 159 volt az áldozatok száma, hiszen a következő órákban, napokban és hetekben Gyergyószentmiklóson és a környékén sok további katona és civil esett el, halt meg. Aztán a magyar zászló is lekerült a helyéről. (…) Ott ugyanúgy magyar emberek ápolják a történtek emlékét, mint tesszük azt itt mi most Székesfehérváron. Kötelességünk, hogy tovább vigyük ezt a lángot! A 159 fiatal megérdemli, hogy emlékezzünk rájuk, megérdemlik a tiszteletet a hazaszeretet, a szabadság, a szabadságért való küzdelem nevében, de az emlékezésünk rámutat az értelmetlen halál tényére is. Azaz amikor a békéről beszélünk, akkor éppen az ilyen tragédiák elkerüléséről szólunk!