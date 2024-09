Az október 5-i mellrák elleni fehérvári séta célja, hogy évről évre felhívjuk a hölgyek figyelmét: egészségük védelme érdekében rendszeresen vizsgáltassák meg magukat és a köztes időszakokban végezzenek önvizsgálatot is – mondta Östör Annamária egészségügyi tanácsnok, hozzáfűzve, hogy bár az esemény középpontjában a mellrák elleni küzdelem szerepel, a séta alkalmat ad arra is, hogy a daganatos betegségek megelőzése, a betegséggel küzdők és a támogató családtagok is figyelmet kapjanak.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, Krisztián Erika az esemény sajtótájékoztatón elmondta, a szűrővizsgálatok segítségével már korai stádiumban felfedezhetők a daganatos megbetegedések, ugyanis a daganatnak van egy fejlődési menete, amely az első időszakban tünetmentes, panaszt nem okoz. A mellrákot a mammográfiával már nagyon korai stádiumban ki lehet szűrni, és az időben elkezdett gyógykezeléssel a gyógyulás esélye is nagyobb. A 45–65 év közötti korosztály kétévente kap meghívót mammográfiai szűrésre, ennek ellenére még mindig nagyon alacsony a részvételi arány, bár a múlt évhez képest emelkedik a tendencia. Tavaly a meghívottak 38 százaléka jött el, míg idén az eddigi adatok szerint már 39 százalékuk.

Kovács Szilvia televíziós szerkesztő-riporter a betegségből való felgyógyulásának történetével arra hívta fel a figyelmet, hogy az időben felfedezett mellrák gyógyítható. Az önvizsgálat és a szűrővizsgálaton való részvétel egyaránt fontos, mert a betegség nem csak a 45 és 65 év közötti korosztályt érinti. A mellrák elleni sétán az egészségügyi szakma képviselői, a civil szervezetek, a nyugdíjas klubok mellett a város sportolói is rendszeresen részt vesznek. Az október 5-i programon a kosárlabda és kézilabda nagycsapat, az utánpótlás sportolói családtagjaikkal és a klub képviselőivel közösen vesznek részt.

Keresztury Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője a mellrák elleni nap programját ismertetve elmondta, hogy október 5-én, szombaton 9 órakor kezdődik a gyülekező az Országalmánál, ahol a résztvevők megkapják a sétát jelképező, rózsaszín lufikat és szalagokat. A Püspöki Palota sarkánál álló sátorban 9 órától a séta végéig mammográfiás vizsgálatra kérhetnek időpontot azok a hölgyek, akik magukkal hozzák a szűrésre szóló meghívót, de bárki kérhet tanácsot, információt. A megnyitó 10 órakor kezdődik, a séta a köszöntők után indul az Országalmától. A menet a Fő utcán, majd a Mátyás király körúton halad és a Liszt Ferenc utca felől érkezik vissza a Városház térre.