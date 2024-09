A FEOL-nak kora reggel egy rövid beszámolót is adott a hétfői munkákról:

– Napok óta figyeltem az árvízzel kapcsolatos posztokat a közösségi oldalakon és mivel láttam, hogy nagyon komoly a helyzet, ezért hétfő reggel szóltam az egyesületi tagoknak, hogy akinek van kapacitása jöjjön segíteni a Dunához – kezdte Ildikó, majd a részletekre is kitért:

Munka a gáton! A Dog Plusz Egyesület tagjai szerdán is segítenek, ott, ahol szükség van rájuk!

Fotó: Kasza-Pirka Ildikó

– A Komárom-Esztergom vármegyei szakaszhoz irányítottak ki minket, Dunaalmáshoz, ahol hétfőn 3 fővel segítettük az árvízi védekezést, a szeretet, az összefogás érezhető volt. Egyesületünk nem csak a mentőkutyák kiképzését, alkalmazását és eltűnt személyek keresését tartja fontosnak, hanem szükség esetén igyekszünk más területeken is segíteni, ahol tudunk. Árvízveszély idején minden segítségre szükség van, így arra buzdítok mindenkit, hogy ha teheti, segítsen! Mi legközelebb szerdán megyünk, lehet hozzánk is csatlakozni! Természetesen, ha Fejér vármegyében lesz szükség segítségre, ott is igyekszünk helytállni! - tette hozzá.