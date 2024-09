Ahogy arról beszámoltunk Ringhoffer Gergely orgonaépítő és munkatársa nyár elején elemeire bontotta az orgonát és azt követően budapesti műhelyébe vitte, hogy ott felújítsa. A szakember akkor a feol.hu-nak elmondta az 1939-ben készült orgona felújítása már szükségszerű volt, sípjai megsérültek, de a billentyűzetére is ráfért már a renoválás, illetve az új orgonamotor is indokolt volt.

Fotó: NZP / FMH

Az orgonán egész nyáron dolgoztak, szeptember elején pedig ismét visszatértek Enyingre, hogy beépítsék az immáron megújult elemeket. Ennek folyamataiba lestünk be ezúttal. Mint az erről készült videóban is elhangzik: a terv szerint jövő hét végére el is készülnek, így már minden készen áll az október 19-én esedékes orgona avatásra, amelyen Dankó Attila orgonaművész fogja megszólaltatni a hangszert.

Fotó: NZP / FMH

A felújítás összköltsége mintegy 6 millió forint volt.