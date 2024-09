Sajtótájékoztatót tartottak Ercsiben a Duna-parton, amin részt vett Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Törő Gábor, Tessely Zoltán és Mészáros Lajos országgyűlési képviselők, Tanárki Gábor főispán, Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Gólics Ildikó alpolgármester asszony, Ercsi októberben elsejétől hivatalba lépő polgármestere, valamint az illetékes szervek vezetői.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A sajtótájékoztatón elsőként Molnár Krisztián szólt a sajtó munkatársaihoz és az érdeklődőkhöz, aki elmondta, a mai napon elsőfokú árvízvédelmi védekezés veszi kezdetét. Kihangsúlyozta, Fejér vármegye mindig élen járt, ha össze kellett fogni, és arra kért mindenkit, mutassuk meg ezúttal is közösségünk erejét! Naponta több mint 1 métert emelkedik a Duna vízszintje, az árhullám várhatóan 22-én, 23-án tetőzik Fejér vármegyében. A szakemberek tájékoztatása alapján a vízszint várhatóan nem éri majd el a 2013-as árhullám szintjét, körülbelül 24 centiméterrel lesz alatta. Úgy látjuk, folytatta, Fejérben két településen lesz kimondottan nagy szükség önkéntesek segítségére az árvízvédelem vonatkozásában. Ercsiben és Kisapostagon. Ercsiben hivatalosan a védművek kiépítésének kezdete szeptember 18-án, 12:00-kor veszi kezdetét, a szakemberek irányítása mellett. Kisapostag vonatkozásában Varga Gábor országgyűlési képviselő úr a település polgármesterével egyeztetéseket folytatott, illetve a sajtótájékoztató idején is éppen ezen dolgoztak, és egyeztettek az érintett lakossággal. Mind ezek alapján az ottani védekezést is el fogják végezni, aminek az előkészületi munkálatai is megkezdődtek már.

Kisapostagon már felkészültek!

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Kérek mindenkit, aki tud, jöjjön segíteni, és ezúton is köszönöm a résztvevő civil szervezetek és önkéntesek, valamint az illetékes szervek szakembereinek a védművek kiépítésében való közreműködését és a holnap kezdődő védekezésben nyújtott munkáját! – zárta gondolatait Molnár Krisztián! Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója kérdésünkre elmondta: – Nagy valószínűséggel a hétvégén már harmadfokú készültségünk lesz. Ezen a szakaszon a kiépítés a jeges árvíz plusz egy méteres biztonságra készült, tehát jóval nagyobb biztonsági tartalékunk van a töltésekben, úgy érzem ez bőven elegendő lesz! –