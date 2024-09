A Gyümölcs utcában, a Munkácsy Mihály Általános Iskola előtt korábban hiányzott a közvilágítás, így ezen a szakaszon szükséges volt a hálózat bővítése még az ősz beköszöntése előtt. A közvilágítás villamosenergia ellátását biztosító lég-és földkábel elhelyezése miatt felbontott járda teljes szélességben új aszfaltburkolatot is kapott – mondta a hétfő reggeli sajtótájékoztatón a város alpolgármestere és a városrész önkormányzati képviselője.

Fotó: Nagy Norbert

Szabó Bakos Györgyné elmondta, régi vágy teljesült be ezzel a beruházással, hiszen a Covid miatt több évet csúszott a fejlesztés, de végre elkészülhetett mindenki nagy megelégedésére. Mint mondta, önkormányzati forrásból, 13 millió forintból valósulhatott meg a projekt, amely a modern közvilágítás mellett mintegy 150 m hosszúságú járdaszakasz megújulását is magával hozta.

A munkálatok befejezését követően a járda is teljes szélességben új aszfaltburkolatot kapott.

Fotó: Nagy Norbert

Lehrner Zsolt alpolgármester mindehhez hozzátette, a fejlesztés a közbiztonságot is nagyban szolgálja, hiszen a lámpatestek nemcsak az új gyönyörű aszfaltburkolatú gyalogutat világítják be, de a fényük az iskolaudvar és az úttest egy részét is láthatóvá teszik este.