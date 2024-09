Azt a támadást az amerikai 15. Légihadsereg B-17-es repülőerődjei hajtották végre. A következményekre, a város háború utáni talpra állására egy másik túlélő emlékezett, sorai 2000-ben a Harcok és bűnök című könyvben jelentek meg.

– A háború végén, 1945-ben hazaértem Fehérvárra – mondta az 1912-ben a város központjában alapított Deák-féle áruház (amely később, az államosítás után Centrum Áruház néven üzemelt) tulajdonosa azokról a napokról. – Az üzlet, megélhetési forrásunk, életünk és hivatásunk kapott egy láncosbombát, a fél oldala le volt rombolva, és mint a kártyavár, úgy omlott össze. Várkörúti családi házunk is megrongálódott, a légnyomástól az egész tetőszerkezete elmozdult. Meghúztam magam a romok között. Aztán eljöttek értem a polgármesteri hivataltól. Gáspár János fehérvári ügyvéd és régi szociáldemokrata polgármester azt mondta, maradjak, mert az egyik légópincében maradt néhány holmi az üzlet árukészletéből, ami nem minősült közfogyasztási cikknek. A polgármester nagyon okos ember volt, mert tudta, hogy egy város akkor lesz élő város, ha annak üzletei vannak, az üzletek kinyitnak, és az emberek oda bemennek vásárolni. Közben hírt kaptam édesapámtól: ő, anyám és az egyik testvérem is túlélte a koncentrációs tábort. Az öcsém haláláról már korábban értesültem. Ő műszaki alakulatnál szolgált Budapesten, aztán a svájci követségtől kapott egy menlevelet. Fehérvár térségben utazott a légitámadás idején, és be akart menni a várkörúti lakásunkba, hogy megnézze, mi maradt meg belőle. Ott a nyilasok elkapták, a menlevelét összetépték, és azt mondták, katonaszökevény. Egy pincébe zárták be hetedmagával, aztán másnap megásatták velük a saját sírjukat és agyonlőtték mindannyijukat. A püspökséggel szemben, a barátok épületében, az egyik eltűnt üzlettulajdonos helyiségében a városban elsőként üzletet nyitottam. Elkezdődött az új élet, sok munka, lelkes kereskedelem. Egészen az államosításig tartott a csoda.