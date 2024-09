A Sukorói Polgárőr Egyesület lovasok jelentkezését várja, hogy felállíthassák a környék első lovas polgárőr szolgálatát. Märzluft Péter, az egyesület elnöke a feol.hu-nak elmondta:

- A Velencei-hegységben egyébként is sok a lótartó, aki hobbiból lovagol, járja az erdőt. S ha ők belépnének a polgárőrség kötelékébe, eljuthatnánk olyan helyekre is, ahová autóval és egyéb hagyományos eszközzel nem. A határmenti területeken működik már hasonló polgárőri lovas szolgálat, ezért gondoltuk úgy, hogy itt is volna rá szükség és lehetőség – fogalmazott a polgárőr, aki szerint a hegység erdős részein mára elszaporodtak az illegális hulladéklerakók, utat törnek maguknak a környéket járó betörők, de az erdei balesetek esetén is jó szolgálatot tudnának tenni a lovas polgárőrök. A lovas szolgálat résztvevői tehát – hangsúlyozta -, ugyanúgy űzhetnék kedvenc hobbijukat, mint eddig, úgy, hogy közben még jót is tesznek a lakókörnyezetükért.

A környék lovasainak jelentkezését a [email protected] e-mail címen és a Sukorói Polgárőr Facebook oldalon, privát üzenetben is várják.