Szinte napra pontosan három éve kezdődtek meg a munkálatok, ahogy akkori írásunkban is beszámoltunk róla, ma pedig már elmondható, hogy komoly, értékteremtő beruházás zajlott és fejeződött be a napokban Vajtán. A Bikácsi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása c. projekt próbaüzeme szeptember 3-án zárult le. Tájékoztatta a település lakóit az önkormányzat. A közleményben olvasható fontos információ a számlázás részleteiről, illetve, hogy idén október 31-ig van lehetősége rákötni a rendszerre azoknak akik eddig még nem tették meg. Telefonon értük utol a falu polgármesterét Térmeg Györgyöt, aki elmondta egy nagyszabású munka végére értek, ami igencsak kívánatos volt már a település életében. Túl vannak a rendszer műszaki átadásán, így a településen jó eséllyel lezárult a derítő gödrök időszaka, egy modern szennyvízelvezetési rendszernek köszönhetően. Sok munka van a projekt mögött, de megérte, hiszen ezzel a beruházással mindenki csak nyert, emelte ki a település vezetője, és hozzátette, nyert a környezet, hiszen a házak mögé ásott derítők nem feltétlen környezetbarát megoldást képviselnek. Nyertek a lakók, hiszen komfortosabb körülmények között élhetnek, illetve az ingatlanok és telkek ára is felértékelődhet ezek után, illetve nyert a település is, hiszen ami a lakóknak nyereség, az a falu esetében is annak számít.