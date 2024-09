A kérdések előtt Szabó Bakos Györgyné köszöntötte a jelenlévőket és egyben elbúcsúzott a választókerületben élőktől. Mint mondta nem volt egyszerű az elmúlt 5 év, hiszen abból 3 nehéz gazdasági körülményekkel telt a koronavírus következményeként, így az utóbbi két évben mehettek végbe érdemi eredmények. Ez az időszak azonban igen eseménydúsan telt és számos kisebb-nagyobb beruházás megvalósult. Az önkormányzati képviselő hozzátette: igyekezte mindig a lakók igényeit szem előtt tartani és annak megfelelően cselekedni.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Lehrner Zsolt megválasztott önkormányzati képviselő is üdvözölte a résztvevőket, valamint megköszönte bizalmukat.

– Megtisztelő, hogy jelentős elődök munkáit folytathatom, akik sokat tettek a választókerületért és a benne élőkért. Ezt szeretném én is továbbvinni, kezdve a zöldítéssel, amelynek szükségességét a múlt nyár is megmutatja. Szeretném, ha a jövőben a belváros és környéke tovább zöldülne, előbbi kapcsán a napvitorlák elhelyezése is sokat segíthetne a kánikula átvészelésében. Ezentúl a közösségépítést is fontosnak tartom, amelyet a különböző közösségi akciók biztosan elősegítenének – fogalmazott.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ami a kérdéseket illeti igen szerteágazó témákkal fordultak a lakosok a két önkormányzati képviselőhöz és a városvezetés további tagjaihoz. Szabó Bakos Györgyné és Lehrner Zsolt mellett a lakossági fórum résztvevője volt többek között Cser-Palkovics András polgármester, Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője, Bozai István a Városgondnokság vezetője és Steigerwald Tibor a Depónia vezetője.

A főbb felvetéseket kiemelve, a lakosok érdeklődtek az Oskola utca és a Jókai Mór utca felújításáról, a Megyeház utcában eltűnt virágládákról, az Ybl Gyűjtemény jövőjéről, bizonyos utcák egyirányúsításáról, a Budai út Távirda és József Attila utca közötti szeméttel szennyezett szakaszáról. De felvetettek olyan kérdéseket is, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha valaki illegálisan bútorokat helyez el zöldterületen?

Az Oskola utca és a Jókai utca kapcsán azt érintettek azt a választ kapták Cser-Palkovics András polgármestertől, hogy a Vörösmarty Könyvtár, valamint a Deák Gyűjtemény felújítási munkálatai után kerülhet sor az útburkolatokra.