Szórakoztató, de mindezek mellett inspiráló előadásokkal, foglalkozásokkal várják a résztvevő szervezetek, cégek és oktatási intézmények az idei évben is megrendezendő Kutatók Éjszakája programsorozatán a látogatókat. Az esemény szeptember 27-én, pénteken és 28-án, szombaton várja az érdeklődőket, Fejér vármegyében is több időpontban és helyszínen.

Székesfehérváron, az Oskola utca 2-4. szám alatt, a Hiemer-ház házasságkötő termében szervez programot az Prosperis Alba Kutatóközpont szeptember 27-én 19 órától: Interaktív prevenciós előadással várják az érdeklődőket, melynek fókuszában a kérdésfelvetés és a több nézőpontú gondolkodás áll.

A székesfehérvári Mathias Corvinus Collegium (MCC) is készült több programmal pénteken Táncsics Mihály utcai képzési központjában: 17 órától, órás bontásban 21 óráig biokémiai és biológiai kreatív foglalkozások, bemutatók, kísérletek, versenyek tartják lázban a látogatókat.

A Harman Becker Kft. Holland fasor 19. szám alatti épületében szintén várja a középiskolás és nagyobb érdeklődőket szeptember 27-én 17 órától, ahol az elektronikus termékek gyártása közbeni teszteléseket mutatják be először, majd a felületszerelt technológia rejtelmeibe engednek betekintést, ezt követően pedig az ipari kommunikáció témaköre következik. Kisebbek számára is érdekes előadás lehet ugyanitt a 16:30-kor, 17:50-kor, majd pedig 19:10-kor kezdődő „Játékok a gyárban” című interaktív előadás a Sphero robotról, a Dobot robotról és a VR szemüvegekről. Az érdeklődők megismerkedhetnek továbbá a Sphero mini típusú „golyó” okosrobotok kezelésével izgalmas ügyességi játékok keretében. A helyszínen lesz 3D képkészítés, labortúra, „süketszoba” bemutató, víz-hanghullám bemutató és még sok egyéb érdekesség.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Kara a Budai út 45. szám alatt, több épületében is várja a Kutatók Éjszakája résztvevőit szeptember 27-én 17 órától. Kipróbálhatók a robotkarok, lesz kincskereső játék, retró játékkuckó, pnemutatikus játékterem, VR rejtvények, robotverseny, fizikai bemutatók, s it lesz Pepper, a humanoid robot is. Mindezek mellett nagyon sokféle programmal készül még az intézmény a fizikai előadásoktól kezdve a nanoműholdakon át az olimpiai témákig.