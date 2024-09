A Kulturális Örökség Napjai programsorozat alapötlete 1984-ben Franciaországban született meg. Ekkor indították útjára a Történelmi Műemlékek Nyílt Napját, melynek keretében egy hétvégére megnyitották a sok érdeklődőt vonzó, ám egyébként zárva tartó műemléképületek kapuit. Magyarország 1999-ben csatlakozott a nemzetközivé szélesedett kezdeményezéshez azzal kiegészítve, hogy nálunk minden évben egy-egy központi téma köré szerveződnek a programok.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat idei témája az utak-kapcsolatok-hálózatok, amely a közlekedéshez kapcsolódó helyszínek bemutatása mellett alkalmat kínál arra, hogy bemutassák egy-egy közösség kulturális és vallási kapcsolatait.

Szeptember 21-én, szombaton a Szent István Király Múzeum, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, továbbá a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum rendhagyó sétát szervezett „Zarándokutak, búcsújárás Székesfehérváron egykor és ma” címmel. Az örökségnapok állandó résztvevője a Rác utcai Szerb Ortodox templom, amely a hétvége mindkét napján nyitva tart 10 és 17 óra között.

Nyitott Városháza is várta a résztvevőket szombaton 18 órától, a programra mintegy harmincan voltak kíváncsiak. A vezetett séta alkalmával Cser-Palkovics András polgármester és Kulcsár Marianna idegenvezető kalauzolták a vendégeket, és mutatták be Székesfehérvár legfontosabb középületét. Beszéltek az épületegyüttes történetéről, az itt található műalkotásokról, a város történelme, története szempontjából fontos tárgyakról. Az érdeklődők láthatták a Városháza átépítéséről összeállított, emeleti fotókiállítást, továbbá a koronázási palástról készült olajfestmény másolatát, melyet – mint elhangzott – szándékai szerint szeretne megvásárolni a város. Bemutatásra kerültek továbbá a koronázási ékszerek hiteles másolatai, Aba-Novák Vilmos festőművész alkotásai, a Városháza Díszterme, a polgármesteri iroda és a kistanácsterem is.

A KÖN programjai szeptember 22-én, vasárnap is folytatódnak Székesfehérváron. 15.00 órakor az Alba Plaza mellől Domány Adél művészettörténész vezetésével indul belvárosi séta, melynek során városunk szakrális kisemlékeit, köztéri szobrait, domborműveit, épületdíszeit ismerhetik meg az érdeklődők. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a [email protected] címen lehet. Az eseményen maximum 50 fő vehet részt.