Még a 112-es segélyhívó szám is felkerült arra a tortára, amelyet a Saveur Kávézó és Cukrászda csapata készített a fehérvári tűzoltóknak. A különleges alkotás egy tűzoltóautót formál,amelyet be is állítottak a szertárba, jóllehet, ott sem parkolt sokáig, hiszen szinte azonnal az ebédlőasztalon, majd a tűzoltók tányérján landolt a sütemény. A váratlan meglepetést nagy örömmel, köszönettel fogadták a székesfehérvári tűzoltók – számolt be az eseményről a Katasztrófavédelem közösségi oldalán.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság