A berendezés speciális szűrővel továbbítja és adagolja a hálózati ivóvizet. Az iskola által közzétett adatok alapján: ez úton is szeretnének köszönetet mondani gyerekek nevében is, hiszen a projekt egy szülői felajánlásból, támogatásból valósult meg, újabb lépést téve az egészségesebb környezetünk irányába - számol be az intézményben megvalósult fejlesztésről a duol.hu.