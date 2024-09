Számtalan szabadidős és szervezett mozgásformának ad helyet és teret a Wekerle Sándor Szabadidőközpont. Ezen tevékenységek közül az egyik legfontosabb az úszás, melyben mindig kiváló eredményeket érnek el Mór város, illetve a környező települések versenyzői. Persze nem csak sportolók úsznak, és nem is csak fiatalok és felnőttek, hanem kisbabák is. A zavartalan úszáshoz, ha versenyszerűen űzi az ember, ha hobbi, vagy akár gyógyúszás szinten, elengedhetetlen a tiszta, nyugodt környezet a kiszolgáló helyiségekben éppúgy, mint a medencében.

– Közös érdekünk, hogy az uszoda öltözőiben a vizes blokkokat csak papucsban vegyék igénybe. Egyre több kosz és sár kerül be a nem megfelelő használat miatt a medence térbe, melynek területén csak és kizárólag fürdőruhában és belépőjegy megváltásával lehet tartózkodni. Más ruhaneműben bent tartózkodni tilos, még érvényes belépővel is – fogalmazott Ruff Linda.

Az intézmény vezetője nem csak higiéniai problémákat sorolt, hanem arra is kitért a szabályok felsorolásánál, hogy ki és hogyan mehet be az intézmény, illetve az uszoda területére, valamint, hogy mik azok a tevékenységek, amelyeket nem lehet a medence partján folytatni.

– Az öltözők telítettsége miatt lehetőleg csak egy szülő kísérje a gyermeket az öltözőbe az oktatások ideje alatt, és a szülők is minden esetben hozzanak váltó papucsot. Az is fontos, hogy öltöztetés után hagyják el a kísérők az öltözőt, vagyis ne a helyiségben várakozzanak. Emellett arra is kérünk mindenkit, hogy az edzőkkel, oktatókkal való kommunikációt, például a befizetéseket, az uszodateren kívül bonyolítsák le. Erre kiváló tér lehet oktatás után a folyosó, vagy az előtér – hívta fel vendégek figyelmét az igazgatónő, aki hangsúlyozta, hogy minden esetben a főbejárat ajtajait használják az intézménybe érkező vendégek!