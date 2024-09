A nehéz időkben ismerszik meg az igaz barát, és erre az egyik legjobb példa az, ahogy Fehérvárcsurgó lakossága cselekedett, amikor bajba jutottak a náluk rekedt lengyelek. A nem vér szerinti, de mégis testvériséget érző nemzet fiai szállást, ételt és munkát is kaptak a Fejér megyei faluban. A legtöbben visszatértek a nehéz éveket követően hazájukba, de a sok jóért cserébe felállították hálájuk szimbólumát, a 81 éve a templom előtt magasodó Béke Királynője szobrot.

A Deák F. utca és Kossuth utca kereszteződésében álló Béke királynője emlékművet szeptember 12-én, csütörtökön, 17 órakor koszorúzzák meg, és, ahogy minden évben, most is megemlékeznek azokról a nehéz napokról, amikor segítő jobbot kellett nyújtaniuk a csurgóiaknak, akik ezt meg is tették, és így emberiességből jelesre vizsgáztak.