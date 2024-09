Noha a Mávinform tájékoztatása szerint 10.40 órától Székesfehérvár és Gárdony között már megindult a vonatforgalom, továbbra is 30‒60, de akár 60‒90 perces késésekre is számíthatnak azok, akik szeptember 9-én, hétfőn délelőtt és délidőben vonattal közlekednének. Mi több, a Budapest‒Székesfehérvár, valamint a csatlakozó vonalakon kimaradó, vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra is számítani lehet. Az ok: váltóhiba.

A kiírás alapján egyértelmű: ez a vonat egyelőre nem közlekedik tovább Székesfehérvárról

Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH

A vasúttársaság tájékoztatása szerint "a helyreállításig a távolsági InterCity, InterRégió és sebesvonatok teljes útvonalukon közlekednek, Székesfehérvár és Gárdony állomások között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Az elővárosi Z30-as, G43-as vonatok csak Gárdony állomásig közlekednek és onnan fordulnak vissza Budapest felé."

Emberek egy csoportja a földön ülve várakozott

Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH

Aki tehát ezen a hétfői napon vonattal közlekedne, annak érdemes a MÁV felületein (Elvira, Facebook, www.mavcsoport.hu) utánajárnia a vonatok ideiglenes menetrendjének.