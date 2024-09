– A nagy formátumú politikusról, Bethlen Istvánról 1991-ben jelent meg első kiadásban a könyve. Ön választotta? Volt érzelmi azonosulása vele?

– Nem én választottam. A Történettudományi Intézetbe kerültem 1977-ben, s megbízást kaptam Ránki György igazgatótól, hogy az akkor indult Magyar História sorozatban írjak az 1920-as évekről. De kiderült, hogy én szebbnek láttam ezt az időszakot, s ezen belül Bethlen Istvánt is, mint ahogyan ez akkor szokás volt. Ebből akadt némi problémám, de hepiendes a történet, mert bizonyos kozmetikázással a könyv megjelent. Az intézet igazgatója kicsit bosszúsan azonban hozzáfűzte, hogy ha ez magát ennyire érdekli, akkor írjon róla egy könyvet! Megoldottam a feladatot. Ma is a 20. század legjelentősebb politikusának tartom Bethlen Istvánt Tisza István mellett. Persze ezzel nem mondom, hogy azonosultam vele. Rá kellett hangolódnom erre a világra. Elég sok arisztokratával találkoztam akkoriban. Elmentem Bécsbe, jártam a jártam a Teresianumban, ahol tíz évet töltött Bethlen István. Gyakran utaztam Erdélybe, még találkoztam Bethlen ismerőseivel. Sok energiát fektettem a kutatásba, segítettek a Bethlen miniszterelnöksége alatti külföldi követek jelentései. Bethlen zárkózott volt, nem fecsegő politikus, a francia és az angol követ viszont bőségesen írtak róla.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

– Úgy tűnt Bethlen időszakában, hogy a trianoni fájdalomra lehet gyógyír?

– Történt ami történt. De ma sem teljesen feldolgozott a fájdalom...Mi a reménység?

– Mire gondol? Erdély visszafoglalására?

– Ma a szó: visszafoglalás, nem releváns… Sokan nem örülnek, amit mondok, de szerintem a határrevízió nem lehetséges, s nem is megoldás. A Partiumban húsz százalékra csökkent a magyarság aránya, ha „visszacsatolnák” Erdélyt 5-6 millió románnal, „megennének” bennünket. Nem reális és nem aktuális a dolog. Ami szerintem igen, az az Európai Unió továbbfejlesztése. Még inkább olyan szempontból, hogy az erdélyi gazdasági, kulturális, egyéb szerveződések harmonikusan kapcsolódjanak a magyarokéhoz. A határok további eljelentéktelenítése, s az európai országok közelítése egymáshoz. Ez Trianon meghaladása. Ha az EU minden tagja európai állampolgár, európai útlevéllel , akkor mi különbség, hogy Budapesten vagy Kolozsváron élek? Van, mert kisebbségben élnek Kolozsváron a magyarok. De ha sikerül olyan jogrendszert kialakítani, amelyben a kisebbség nem érzi, hogy kisebbségi sors hátrányait, akkor nem elképzelhetetlen a javulás. Egyébként így is javult. Aki járt korábban és most Erdélyben, az látja a különbséget. Többször megfordultam 1970-ben Nagyváradon, a Kanonok-soron, s a sétálóutcában, s azóta hányszor! Ma nem lehet ráismerni a felújított gyönyörű szecessziós épületekre. Akkor csempészni kellett a könyveket, ma árusítják Sepsiszentgyörgyön az én munkáimat is, s másokét, magyar kiadványokat. Néhány éve tanítottam a Babes-Bolyai Egyetemen, ez elképzelhetetlen volt a rendszerváltás előtt. Nem tökéletes, ami van, de lényegesen jobb magyar szempontból, mint azelőtt.