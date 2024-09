Csór térségében a Várpalota felé vezető úton is alacsonyan szálló, vagy éppen az úton vergődő, pihegő fecskékkel találkoznak a sofőrök. Ottjártunkkor több elütött fecske hevert a vizes aszfalton, míg számtalan madár repült rendkívül alacsonyan, az út fölött alig egyméteres magasságban, így mi is nagyon óvatosan hajtottunk végig az úton. A többség azonban egyáltalán nem zavartatta magát, és nyugodt szívvel hajtott nyolcvan–kilencven kilométer per órás sebességgel a madarak közé, holott már messziről jól láthatóak az alacsonyan szálló madarak. Nyáron bezzeg milyen jó lesz majd panaszkodni a sok szúnyogra, és az irtásukhoz használt vegyszerekre. Éppen most gázolják el azokat az állatokat, akik a világ leghatásosabb szúnyogirtói.

Fotó: Gombor Lili / FMH

Magyarország valamennyi, környezet- vagy állatvédelemmel foglalkozó intézménye mellett a Magyar Madártani Egyesület és a Sóstó Vadvédelmi Központ is felhívja a figyelmet, hogy fokozott óvatossággal vezessen mindenki, s ha egy mód van rá, ne gázolják el az utak fölött alacsonyan repülő fecskéket, valamint lehetőségeihez mérten, mindenki igyekezzen segíteni a madarakon azzal, hogy egyfelől nem zavarja fel őket a pihenőhelyükön, másfelől pedig menedéket nyújt nekik nyitott garázzsal, padlással.