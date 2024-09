Érdemrendek, várostromok 1 órája

Kétszer annyi elismeréssel ünnepelték a kétszeres jubileumot (videó)

Az idén 725 éves Csókakő a 25. alkalommal szervezte meg a várjátékokat. A duplán ünnepi eseményen kiosztották a település legmagasabb önkormányzati elismeréseit is, melyből az általában megszokott egy helyett idén kettőt is odaítéltek az arra érdemeseknek. De állítottak a faluban szobrot is, és négy rockbandát hívtak egy estére.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Lőrincz János (középen) és párja által szépítgetett családi ház és udvar megkapta a legszebb porta címet Fotó: önkormányzat

A baráti lengyel csapatok éjjeli bevonulásával, illetve sátorverésével kezdődött a közönség kegyeiért folyó ádáz küzdelem a középkori vár falai között, az az alant elterülő síkon. A lengyel testvértelepülésről, Byczyna-ból érkező harcosok közül sokan a szabad ég alatt aludtak, és teljes biztonságban tehették mindezt, mert már akkor is ott magasodott talapzatán az államalapító, Szent István király szobra, melyet aztán szeptember 6-án, pénteken délután avattak fel a Csókakői Várjátékok első napján. Az idén 25 éve megtartott, régóta háromnapos rendezvény, látogatók ezreit csalogatja minden szeptemberben Csókakőre, abban bízva, hogy jelentős nézőközönség előtt tudja bemutatni a település önmagát, a várat, a hagyományait és civil szervezeteit. Az első napon nem csak az államalapító apostoli keresztet tartó szobrának avatása zajlott, hanem négy rockzenekar koncertje is. A Hungarica, a Pokolgép, és a P. Mobil fellépését követően a Gesztenye Acoustic zenélt a jelentős számú közönségnek. Szeptember 7-én, szombaton eldördültek az ágyúk a vár kapujában, vastag fehér füstfellegekkel takarva be a barbakánt és a résztvevőket. A mindig váltakozó kimenetelű várostrom élményét az I. András Király Lovagrendnek és a Csőszi Történelmi és Hagyományőrző Egyesületnek köszönhette a közönség. A település önkormányzatának legrangosabb elismerése a Csókakői érdemérem, melyből idén kettős is átadott a képviselő-testület, a 25 éves rendezvény és a 725 éves történelmi múlt okán. Mindkét medált és oklevelet olyan személy kapta, aki sokat tett és tesz a település civil életéért, annak szervezeteiért, a közösség fejlődéséért. Az egyik Vasutáné László Mária, aki a helyi egyesületek jelentős részének könyveit és pályázatait rendezi, a másik pedig Weiger Lajos, a helyi önkéntes tűzoltók elnöke, aki a fontos feladat mellett évekig az iskolában tanította a tűzoltást a gyerekeknek, szakköri keretek között. Vasutáné László Mária több civil szervezetnél végzi, önzetlenül, önkéntes alapon a könyvelést

Fotó: önkormányzat A Csókakő legszebb portája díjat sem adja könnyen a község önkormányzata. Az egyik faragott tábla Zsolnai Tamás Móri úti pincéjére, a másik Lőrincz János József Attila utcai családi házára kerül.

A díjak, elismerések átadását követően Visegrádi Józsefet tiszteletbeli taggá avatta a Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ugyanez a civil szervezet két automata defibrillátort vett át a színpadon, a Luxenburg-i Heffingen küldötteinek vezetőjétől, Guy Schiltz-től. Makk Róbert ÖTE elnökségi tag és Weiger Lajos elnök vette át az adományozóktól a két életmentő eszközt

Fotó: önkormányzat Az eszközök bárki számára hozzáférhető helyen, középületek falain lesznek, tudtuk meg Fűrész György polgármestertől, aki, megköszönve az elmúlt 25 év munkáját, polgármesteri elismerésben részesítette a lengyel Opolskie Bractwo Rycerskie-t, vagyis az Opolei Testvériség és Barátai alakulatot, a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjét, az I. András Király Lovagrendet, valamint a Csőszi Történelmi és Hagyományőrző Egyesületet. Maga, az adományozó településvezető is kapott ajándékokat és köszönő szavakat több fellépő csoporttól, akikkel az elmúlt három ciklusban közösen dolgozott. A felsorolt bajvívók egész nap bemutatókat vagy ostromokat tartottak a tűző napon, kardokkal, lándzsákkal, pajzsokkal, nem ritkán talpig páncélban, a közönség legnagyobb örömére. A 725 éves település és a 25 éves várjátékok jubileumi hangulatát az ünnepi tortavágás is fokozta. A címeres édességből a település színpadon bemutatkozó civil szervezeteinek megjelent tagjai is kóstoltak. Őket a Szelindek zenekar kísérte le a színpadról. A késő délutáni órákban hosszú műsort adott a Csókakői Barkócaberkenye Néptáncegyüttes, őket a Garagulya Gólyalábasok, a Megarox Rock színház, majd a Tűzlovagok váltották a színpadon, míg el nem jött a Viking Zenekar ideje. Még szinte neki sem álltak játszani, és máris abba kellett hagyni, mert jött a lézershow és az évek óta várt tűzijáték, melyet az erdő védelme érdekében idén nem a fellegvárból, hanem a Hegyalja utcából lőttek ki, a Csókakő ÖTE, és a Bodajk ÖTE biztosítása mellett. Vasárnap gyerekzene, sok játék, kirakodóvásár és egyéb családoknak kedves programok után búcsúzott a 25. Csókakői Várjátékok.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!