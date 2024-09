Kisapostagon az áradó Duna negyven ember otthonát veszélyeztette a Panoráma úti üdülősoron. A község példátlan összefogással, több mint kétszáz önkéntes bevonásával a szakemberek – vízügy, katasztrófavédelem – irányításával olyan védvonalat épített, amellyel megakadályozták, hogy az áradó folyó elöntse a lakásként használt ingatlanokat.

Nagy Attila, a község polgármestere a FEOL érdeklődősére elmondta, emberfeletti munkát végeztek, aminek meg is lett az eredménye, hiszen információi szerint komoly károkozás nem történt, néhány pince került minödsszesen víz alá. A dunai árhullám tetőzése által érintett Kisapostagon Orbán Viktor miniszterelnök is tiszteletét tette vasárnap, ahol meggyőződhetett arról, hogy a védművel bírják a terhelést és funkciójukat ellátják.

A faluvezető hozzátette azt is, hogy a 24 órás felügyeletet kedden megszüntették, helyébe ügyeleti rendszer léptett érvénybe, ám holnap, azaz szerda délután megkezdik a gát elbontását is, amihez kérik ezúttal is az önkéntesek segítségét. Tervei szerint péntekre akár végezhetnek is, majd megkezdődhet a behordó utak rendbetétele. Cél, hogy visszaállítsák az árvíz előtti állapotokat!

Hét eleji állapotok a gátnál, szerdán megkezdik a bontást Kisapostagon.

Fotó: Polgármester

A polgármester elmondta tovább, hogy azokat a zsákokat, amelyek vízzel érintkeztek – veszélyes anyagnak számítanak –, így az előírásoknak megfelelően megsemmisítik őket az erre kijelölt cég közreműködésével: Találkozzunk holnap a gáton! – zárta gondolatait.