Áldott alkalomra készülnek Cecén, hiszen a keresztény létforma legnagyobb és legfontosabb szimbóluma, a település egyetlen kőkeresztje kerül megszentelésre, a felújítási munkákat követően, de ünnepi szentmisére is készülnek, hiszen 230 éves lett a település katolikus temploma.A felújított keresztre nézve, egyből feltűnik rajta egy koponya és két csont, egymást keresztezve. Ez annak a szimbóluma, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére készült a forradalom utáni években. A kereszt egyedüli a faluban, és régen az utca neve is hozzá kötődött, hiszen Fehér-kereszt utca volt a neve. Sokan a faluban még mind a mai napig így is hívják a kis utcát. A Nagyságos Bauer Anna állíttatta kereszt ma a cecei Tájház szomszédságában található. A felújításról Gyulai Péter István atyát kérdeztük, aki elmondása szerint a falu szülötte, és emberemlékezet óta az első, aki a papi hivatást választotta a faluban.

A kereszt, még a felújítás előtt

Fotó: Gyulai Péter István atya

Mikor szentelték fel, és hol szolgál jelenleg?

Jelenleg egy Zala vármegyei kis faluban, Búcsúszentlászlón szolgálok Tódor Szabolcs helyettes esperes úr mellett. 2017-ben szenteltek pappá Veszprémben, így elég messze kerültem a szülőfalumtól.

Honnan jött a kezdeményezés, a kereszt felújításával kapcsolatban?

Maga a kezdeményezés tőlem származik, ami mellé nagyon sok jószándékú keresztény falubeli, és elszármazott odaállt, felekezettől függetlenül, természetesen Cece Nagyközség Önkormányzatával együtt. Gyűjtést hirdettünk, de közben már a munkálatok is megkezdődtek, így a kereszt immár felújítva áll és várja ünnepélyes megáldását.

A felújított kereszt

Fotó: Gyulai Péter István atya

Mikorra tervezik a alkalmat?

Az ünnepélyes megáldásra 2024. szeptember 14-én kerül sor, délelőtt 10 órakor Cecén, a Bethlen Gábor utcában, a tájház szomszédságában. Utána mindannyian a helyi katolikus templomban ünnepi szentmisén veszünk részt, mely 11 órakor kezdődik, amelyet én fogok vezetni paptestvéreim koncelebrálásával.

Ha jól tudjuk, nem csak a kereszt szentelése miatt lesz különleges ez az alkalom.

Így van! Maga a katolikus templom, a Cecei Szent Kereszt Felmagasztalása Templom is ünnepel, hiszen 230 éves lett. És különös érdekesség, hogy pont ezen a napon van a búcsúja. A szentmisén közreműködik meghívásomra a búcsúszentlászlói és a nagykapornaki templomok egyesített kórusa. A szentmisét követően, pedig mindenkit aki részt vett az ünnepen szeretettel hívunk szeretetvendégségre az Alsószentiváni kegytemplom kertjébe.