A programok szombaton 14 órakor kezdődtek a Halesz Parkban: Bringaszépségverseny, gyorsulási verseny és akadálypálya szerepelt a kínálatban. A felvonulás a díjátadók után 15 órakor indult a Halesz parkból és oda is tér vissza 17.30-kor, rendőri kíséret mellett! Egy nagy 12 kilométeres, város körüli túrát készítettek elő a szervezők, amin kicsik és nagyok egyaránt örömmel vettek részt. Persze a ligetben is zajlottak programok, volt gyorsulási verseny, bringa szépségverseny, illetve az érkező gyerekeket egy ügyességi pálya hívogatta.

Sándor, Apolló nevű kerékpárja lett a szépségverseny győztese

Fotó: NAGY NORBERT

A verseny eredményhirdetése még a felvonulás előtt megtörtént, így a szépségverseny díjazottjai a következők: 3. lett holtversenyben a Nyerő és a BMW M60-as elnevezésű kerékpár, a második helyezést szintén holtversenyben kapta a Katica és a Csillag elnevezésű bringa, míg az első helyezett egy 1992- óta használatban levő bicikli az Apolló lett. A gyorsulási versenyt pedig Veres János nyerte meg, aki 30 méteren 37 km/h sebességre gyorsult fel.

Családi program volt a tekerés!

Fotó: NAGY NORBERT

Fellegvári László, a Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvári Területi Szervezetének szervezője elmondta, nagyon örül a sikeres versenynek, hiszen a szépségversenyre például 13 bringát is neveztek a résztvevők. A felvonulás célja, hogy a kerékpárosok megmutassák magukat, megmutassák mennyien vannak, mennyien szeretnek kerékpárral közlekedni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a jövőben is szeretnének kerékpárral és biztonságos körülmények között közlekedni. Azt reméli a klub vezetője, hogy ha jól látszik mennyi kerékpáros van, ha meg tudják magukat mutatni, az ösztönzően hathat akár a további kerékpárutak építésére is.