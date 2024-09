Talán még olvasóink is emlékeznek a szívszorító esetre: július 28-án hajnalban lángba borult egy négyemeletes társasház negyedik emeleti lakása az Almássy-lakótelepen. Az itt élő fiatal lány, a 18 éves Kitti a tűz elől menekülve végül leugrott az erkélyről. Noha fára-bokorra esett és súlyosan megsérült, a szülők, barátok, rokonok, ismerősök és ismeretlenek egyaránt abban reménykednek, hogy a lány ezt követően is teljes életet tud majd élni. Ezt, valamint a család életét ‒ hiszen a tűzben mindenük odalett ‒ szeretné segíteni az Optimum Autósiskola is, amelynek vezetősége ötletgazdaként felkereste Damniczki Balázs cukrászmestert, hogy minél több embert megszólítva közösen támogassanak egy jó célt.

‒ Nem szerettünk volna csak és kizárólag pénzadományt kérni ‒ kezdte beszélgetésünket a cukrász ‒, szóval arra gondoltunk, licitre bocsátunk egy tortát.

Ez a sütemény pedig a híres-neves, 2014-ben az ország tortájává választott Somlói revolúció lett. Hogy miért? ‒ A saját tortánk, kötődik hozzánk, nem mellesleg pedig nem egy egyszerű, nem egy hagyományos sütemény, hanem különleges és minőségi alapanyagokban (belga csoki, narancs, dió) gazdag ‒ válaszolta meg a kérdést Damniczki Balázs.

A torta értéke 18 ezer forint, a licit 15 ezer forintról indult szeptember 11-én délután, a cukrászda közösségi oldalán. A szeptember 13-án, pénteken este 8 óráig a legmagasabb ajánlatot tevő személy viheti haza a süteményt ‒ ám, mint Balázs hangsúlyozta, ez akár egy héttel később is megtörténhet, rugalmasak az elkészítésben, nem muszáj azonnal "átvenni" a nyereményt. S ismét kiemeljük: a bevétel nem a cukrászdához és nem az autósiskolához, hanem a négytagú családhoz kerül.

A licit legmagasabb állása szeptember 11-én, szerdán 17.29-kor 50 ezer forint volt.

Itt követheti nyomon a licitet és találja meg a számlaszámot, ha akár külön is segíteni szeretne: