Mindig jó az, amikor új embereket ismerhetsz meg. Izgalmas a megismerés, hiszen nem tudhatod mire számítasz. Milyen az illető életfelfogása? Hogy áll a dolgokhoz? Vajon meddig fog tartani a köztetek kialakuló kapcsolat? Megannyi kérdést lehetne megfogalmazni ezzel a témakörrel kapcsolatban, a legfontosabb azonban talán az, hogy megadjátok-e egymásnak a tiszteletet. Hiszen úgy érzem ez mindennek az alapja, enélkül kár is belevágni bármiről is legyen szó. Aztán ha ez megvolt a sors úgy is alakítani fogja a dolgokat, és ahogy egyre jobban megismered a másikat kiderül, érdemes volt e esélyt adni a sztorinak. A legfontosabb, hogy abba a hibába ne ess bele, hogy valakinek adsz egy esélyt, csalódsz benne, majd ezt újra és újra eljátszod, nem tanulva a korábbi hibádból.