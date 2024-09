Lehet, hogy új kedvenc tantárgyam lesz, veti oda a gyerek pakolás közben. Na, ez már jól kezdődik, gondolom magamban, végre túl vagyunk az iskolai telefonelvevős témán, mindenki megnyugodott. Ez az a bizonyos új, a hon- és népismeret – mondja. És persze ekkor dagadok a büszkeségtől, végre beérik az évtizedes titkos hadműveletem, amikor minden ünnep előtt elővettem a néprajzos könyvet, elolvastuk a hátteret, előzményeket, tudnivalókat, népszokásokat, hagyományokat. Gondoltam én. Így azért rákérdeztem, hogy ugyan miért is ez lesz a kedvenc? Mutasd a könyvet! És már hozta is: Hát mert benne van Puskás Ferenc, meg az Aranycsapat! – kiáltja a kislány. Jah, igen, az is. Ez, azt hiszem, nem az én hadműveletem eredménye, hanem az édesapjáé… De végülis a lényeg a lényeg, a hon-és népismeret.