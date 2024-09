Itt van az ősz, itt van újra! Most már nem csak úgy naptárilag, hanem ténylegesen. Bár sokan nem, de én szeretem ezt az évszakot. Olyan szépen szimbolizálja, hogy az elmúlás is lehet gyönyörű. Szerintem sokkal inkább ilyenkor kéne új évet kezdeni, fogadalmakat tenni és változásokat hozni az életünkbe. Egy kicsit mindenki és minden lelassul, s maga mögött hagyja a nyár emlékeit. Szeretek lelassulni, szeretem megélni az egyszerű pillanatokat, mint forró csokit szürcsölgetve filmmaratont tartani, miközben az eső kopog az ablakon. S, hogy mit szeretek még? Nos, szeretem az elmúlást is, mert van, hogyha elengedünk valamit, akkor vár ránk valami varázslatos, amely melegséget és nyugalmat hoz a szívünkbe. Nekem ezt tanította az ősz, ezért szeretem igazán!