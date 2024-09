Magyarország Kormánya támogatásával 2016 óta évente megrendezik a Nemzetiségi Ifjúsági Találkozót. Az esemény célja egy olyan lehetőség biztosítása, ahol az őshonos nemzetiségek fiataljai megoszthatják egymással tapasztalataikat és lehetőséget kapnak az egymással való megismerkedésre, találkozásokra, hogy az együtt töltött tartalmas hosszú hétvége keretén belül készüljenek fel a jövőbeni együttműködésre. A kialakult gyakorlat alapján minden évben más nemzetiség rendezi meg a találkozót. Idén a szlovén nemzetiség is a közreműködők között volt, a Velencei-tó partján tartott találkozónak.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Ezen a találkozón összesen hetven fő képviseli a megjelent 12 nemzetiséget. Beszélgetések, pódiumbeszélgetések lesznek, és természetesen arra is figyelünk, hogy a fiataloknak legyen ideje kikapcsolódni, és mivel itt vagyunk a Velencei-tó partján, így természetesen különböző vízi programokon is részt vesznek majd. A legfontosabb, hogy megismerjék egymást, hogy beszélgessenek, hiszen ők a nemzetiségek lángja, ők viszik tovább a kultúránkat, az anyanyelvet. Megbeszélhetik egymással a problémákat és bár különböző nyelven beszélünk, hasonlóak a problémáink. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a táborokat azért is, mert ők lesznek a közösség azon tagjai, akik egy idő után majd a helyünkre lépnek, vagyis felvállalják azt a nem kis feladatot, hogy egy közösség élére álljanak.–fogalmazott az egyik szervező, Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az eseményt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg szeptember 6-án este a VVSI Sport Hotel éttermében.

– Ha ti komolyan veszitek az életet és magatokat, akkor előbb vagy utóbb ti kerültök majd sorra, és ezt azért fontos kihangsúlyozni a nemzetiségeknél, mert ha ti nem, akkor senki, vagyis meg fog szakadni a nemzetiségi élet, és a nemzetiségi hagyomány, a nyelv és minden más. És itt nem vezetőváltásra kell gondolni, hanem arra, hogy ott helyben, ahol éltek, laktok, ott ki viszi tovább a nemzetiségi életet. Ezért is szervezzük minden évben ezt a találkozót, hogy legyen aki továbbvigye a lángot–fogalmazott beszédében az államtitkár.