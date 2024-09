Összegyűltek a szakma, valamint az infektológiai osztály képviselő, hogy a területen szerzett súlyos infekciók kihívásairól, az antimikrobiális stewardship aktualitásairól, valamint a jövő lehetőségeiről diskuráljanak. A találkozó helyszínének apropója, ahogy arra Müller Zsófia, az Infektológiai Osztály osztályvezető főorvosa is kitért, az volt, hogy az osztály hamarosan beköltözik a Szent György Kórház új épülettömbjébe. Az előzetes tervek szerint a kongresszust már ott is tartották volna, de jelenleg még folyik az engedélyeztetés. Ugyanekkor hamarosan egy újabb találkozó formájában már az új épületben találkozhatnak a résztvevők. Ezt már Cser-Palkovics András polgármester mondta, aki hangsúlyozta a Szent György Kórház a vidék egyik legnagyobb egészségügyi intézményeként nem csak a fehérváriaknak fontos, hanem a régióban élőknek is. Éppen ezért kulcsfontosságú a fejlődése és fejlesztése.

Az előadások kezdete előtt, utolsóként a Szent György Kórház főigazgatója, Bakos Gábor szólt a jelenlévőkhöz. Mint elmondta: az orvosszakma alapvetően régóta ismert betegségekkel foglalkozik, ami eltérhet a régebbi bevett gyakorlatoktól az a diagnosztika és a terápia. Ezek hatalmas fejlődésen estek át. Az infektológia azonban egy olyan ág, amely kihívásokból és az új kiismeréséből áll. A főigazgató ezen gondolat mentén haladva kívánt jó tanácskozást és kellemes szakmai időtöltést a kongresszus résztvevőinek.