A 16 órakor kezdődő programokon a kicsik, nagyok és a felnőttek is jól érezhették magukat és ahogy az a képeken is látszik, jól is érezték. Az íjászat és a lovaglás igen népszerű volt a látogatók körében, de örömmel készültek a szebbnél szebb mézeskalácsok és halloweenra hangolódva a tökös díszek is. Na meg persze a hagyományos sajtos-tejfölös lángosra is nagy volt a kereslet.