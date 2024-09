Az ünnepség elején Dr. Altorjay András röviden visszatekintett az elmúlt 20 év eseményeire. Felidézte a találkozók fantasztikus helyszíneit, a csákvári kastélytól a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyig, Nádasdladánytól Iszkaszentgyörgyig, de találkoztak már a szeniro orvosok a Bory-várban, a Vörösmarty Színházban, a Sóstói Stadionban, és Soponyán is. Dr. Altorjay András köszönetet mondott Östör Annamáriának, mint házigazdának, hogy az MCC befogadta ezt a rendezvényt – írja az ökk.

Székesfehérvár alpolgármestere, Mészáros Attila köszönetét fejezte ki a szervezőknek, hogy hosszú évekkel ezelőtt kitalálták ennek a találkozónak a gondolatát, annak érdekében, hogy "a régebb óta fiatal orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak is legyen lehetősége találkozni, beszélgetni, nosztalgiázni, akár a mai egészségügyi helyzetről beszélgetni, hogy tartsák a szeretetet és a kapcsolatot" - fogalmazott Mészáros Attila.

"Önök a maguk területén nagyon tehetségesek, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tettek Székesfehérvár és a megye egészségéért. Az MCC-ben pedig szintén tehetséges fiatalokat nevelnek, oktatnak és segítik őket a pályájukon. Reméljük, hogy sokan közülük önöket is követve akár az egészségügyi pályára is kerülnek majd, úgyhogy ezért is azt gondolom, hogy nagyon szimbolikus ez a mai alkalom." - tette hozzá Székesfehérvár alpolgármestere, aki köszönetet mondott a szenior orvosoknak azért a sok-sok évtizedes munkáért, amelyet Székesfehérvár és környékén élőkért tettek.

"Ha körbenézek, sokan önök közül ma is aktívan praktizálnak és dolgoznak és tesznek az egészségügyért, amely sosincs könnyű helyzetben, de azt gondolom, hogy mi mint város igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy saját lehetőségeinkhez képest akár a szűrőprogramokkal, a rendelőkkel és a kórházzal együttműködve megtegyük, amit mi meg tudunk tenni." - emelte ki Mészáros Attila.

Az alpolgármester köszöntőjét követően dr. Altorjay András elevenítette fel a találkozók megszervezésének ötletét. "Húsz éve egyszer Budapestről hazafele jövet jutott eszembe, hogy nekünk, a Fejér megyei orvosi kamarának is kellene törődnie a szenior korú kollégákkal. Annyi pénzünk nem volt, hogy mindenkinek pénzt adjunk, viszont meghívhatnánk a szeniorokat egy évben egyszer egy családias találkozóra. Így találkoztunk 2005 decemberében a Szent György Kórház auditóriumában. Ez a 20 év egy emberöltő. Azok, akik akkor eljöttek, azoknak a nagy része ma már nem él. Eddig több mint 230-an kapták meg a Szent Márton emlékérmet, de az idő múlását mi sem bizonyítja jobban, hogy ezen idő alatt több mint 150 kollégánk halt meg." - idézte fel.