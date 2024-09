Bár a vármegyében több helyszínen is lemondták a hétvégére tervezett rendezvényeket, a rácalmási tökfesztivál rendületlenül hívogatja az érdeklődőket az alkalomra, ami nem véletlen, hiszen nem kis dolog a huszadik születésnap. Korábban már írtunk ugyan a készülődésről, de fontos kihangsúlyozni, a fesztivál jubileumi alkalomra készül, és ennek tudatában a három napos esemény zsúfolásig lesz jobbnál jobb fellépőkkel programokkal, eseményekkel. Bodnár Edina a Jankovich-Kúria igazgatója elmondta, bár az időjárás miatt van bennük izgalom, de nagyon készülnek az alkalomra. A huszadik alkalom kapcsán, egy kicsit visszanéztünk a múltba is, és megtudtuk, az egész egy „tökös” kiállítással kezdődött, a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület és a helyi nyugdíjas klub jóvoltából, majd mikor a rendezvény, egyszer csak kinőtte magát a programok a Jankovich-Kúria területére kerültek át, ahol már szabadtéri koncertek, és egyéb kísérő programok is bekerültek a fesztivál műsorelemei közé. A fő szervező és ötletgazda a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület, ami a település meghatározó civil szervezete. 1994-ben alakult, és negyedszázados működés alatt mindvégig igyekeztek értéket teremteni és közvetíteni.

A "Tökhintó" már menetre készen hívogatja a vendégeket!

Fotó: Bokányi Zsolt

A rendezvény helyszíne idén is a Jankovich-Kúria területe, de elmondható, hogy az egész város kiveszi a részét a fergeteges hangulat megteremtésében, különböző dekorációkkal és látványelemekkel. Az eseményen lesznek színpadi programok, kiállítások, koreai ételkülönlegességek kóstolása, kézműves foglalkozások. A színpadi programok három napon keresztül zajlanak majd, és a legnagyobb fellépők érkeznek egymás után. Pénteken délelőtt 9.30-kor indul a nap „Masni és Pocó” – Mihályi Réka gyerekkoncertjével, este a Bagossy Brothers és az Arató Videó Diszkó zárja majd a napot. Szombaton is délelőtt kezdődnek a programok, este pedig majd a Tűzzsonglőr produkció, Bye Alex és a Slepp, illetve DJ Dominique műsorával zárul a program. Vasárnap sem maradnak események nélkül a látogatók, hiszen már napközben is kiváló előadók hívogatnak, délután háromtól pedig egymást követi majd az Animal Cannibals, a Bon-Bon és végül Geszti: Rapül az idő koncert produkciója.