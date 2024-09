Ezen a hétvégén – szeptember 28-án – ismét nagyszabású programsorozattal várja a családokat a pákozdi Katonai Emlékpark (KEMOO) a Honvédfesztiválon. A rendezvény „bemelegítő programjaként”, azaz nyitórendezvényeként Székesfehérváron hívta csapatversenyre az általános iskolásokat Oláh László, a KEMPP szakmai igazgatója, aki ezt már tizenkettedik alkalommal tette meg szeptember 23-án.

Az István Király Általános Iskola és a Palotavárosi tavak környezete adott otthont a versenynek, ahol a fehérvári és a környékbeli tanintézmények diákjai versengtek, 12 állomáson keresztül. A korábbiaktól eltérően azonban idén már nem csak felsősök, de alsósok is megmérettették magukat a hadtörténelmi, erőnléti és ügyességi feladatokban. A csapatversenyt az István Király Általános Iskola csapata nyerte. Második lett a Széna Téri Általános Iskola, a dobogó harmadik fokára pedig a Kálozi Szent István Általános Iskola csapata léphetett. Különdíjban részesült a Táncsics Mihály Általános Iskola, csapata, amely egész évben sokat dolgozott a honvédelmi programokon és most hétfőn is szépen teljesített.

Fotó: KEMPP

Kedden, már a Katonai Emlékpark területén, országos számháborúval folytatódott a nyitóprogram, ám a szombati Honvédfesztivált megelőzően még szakmai konferencia is várható. A szeptember 28-i, tizenötödik alkalommal megrendezett Honvédfesztiválon pedig számos különleges családi program várja a látogatókat Pákozdon: huszárok, katonai hagyományőrzők és a legmodernebb hadieszközök érkeznek, 15 órakor pedig a csatatéren megelevenedik a történelem: Reményt adó győzelem címmel, interaktív csatabemutatón vehettek részt a látogatók, s megtekinthetik, ahogy közel 200 fő gyalogos és lovas hagyományőrző feleleveníti és újrajátssza a híres Pákozd-sukorói csatát, a magyar szabadságharc egyik legfontosabb győzelmét. Csatlakozó programként a Haditanács megemlékezésére is sor kerül Sukorón (, ahol a 176 évvel ezelőtti eseményeket megelőző döntésekre emlékeztetnek a szervezők.