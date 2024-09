Molnár Tamás Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett képzőművész, író, publicista, a rendszerváltás előtt ellenzéki tevékenységet is folytató Inconnu művészcsoport, majd rendszerváltáskor az Amnesty International és az IGMF magyarországi emberjogi szervezeteinek alapító tagja, a Magyar Írószövetség és a Nemzetközi Írószövetség tagja. – Molnár Tamás első alkalommal a Szentendrei-szigeten működő Árvalányhaj Művésztanya Alkotóközösség alapító szervezőjeként, majd Ismeretlenek a 301-es parcelláért című előadásával, a rendszerváltozás ikonikus eseményeinek egyik főszereplőjeként osztotta meg élményeit a Hétvezér est látogatóival – mondta el lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke. – Előadónk képzőművészet iránti elkötelezettségén túl nem mindennapi élettörténete, többnyire ellenzéki szerepben, „földalatti” mozgalmakban is kifejtett közéleti szerepvállalása keltette fel a Hétvezér est rendezőségének érdeklődését. – Az őszödi beszéd 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra, melynek következményei mára közismertnek volnának tekinthetők, ha nem volna annyi és annyira eltérő nézőpont és értékítélet arról, ami valójában történt, s ezen az sem változtat, hogy az eseményekről Elk*rtuk címmel egy 2021-ben bemutatott politikai krimi, avagy játékfilm is készült. Molnár Tamással arra emlékezünk, amit akkor átéltünk, s amit soha, de soha nem felejthetünk – tette hozzá Boór Ferenc.