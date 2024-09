A Ságvári Gépipari Technikum 1964-ben végzett egykori gépésztechnikus diákjai találkoztak szeptember 14-én, szombaton Székesfehérváron. Fekete József főszervező a feol-hu-nak elmondta: az érettségi találkozóra a délelőtt folyamán az iskolánál került sor, ezt követően pedig a Kiskakas étteremben jöttek össze az ország különböző tájáról idesereglett volt ságváris diákok.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Sokfelől érkeztek az osztálytársak, a Dunántúlról, Zalaegerszegről, Veszprémből, Budapestről is, csak néhány fehérvári van a csapatban – tette hozzá a szervező, ahogy azt is: az elmúlt évtizedekben rendszeresen találkoztak, ötévente, ám a legutóbbi a Covid járvány miatt elmarad. – Idősebb Vas Rezső volt az osztályfőnökünk, s negyven fő érettségizett ebben az osztályban, akik közül nyolc főről sajnos évek óta nem tudunk semmit. Azt azonban még nagyobb sajnálatomra tudjuk, hogy ebben az utolsó öt évben heten távoztak közülünk. Tizenhét fő tartja aktívan egymással a kapcsolatot az osztályból, közülük jöttek el sokan Székesfehérvárra most, az osztálytalálkozóra is.