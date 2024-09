Megilletődött diákok tekintgettek szerteszét csütörtök reggel a székesfehérvári Arany János Általános Iskolában. A diákok jelenléte értelemszerűen ebben az iskolában sem szokatlan látvány, az azonban már sokkal inkább, hogy ha a tanulók nem beszélnek magyarul, lengyelül horvátul vagy éppen törökül viszont folyékonyan. Mert hogy az az anyanyelvük.

A 14-18 éves lengyel, török és horvát diákokat az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője, Mészárosné Törzsök Zsuzsanna és Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina gyógypedagógus, testnevelő tanár köszöntötte, akik miután kíváncsian mérték fel az ismeretlen terepet, rögvest felfedezőútra indultak tanári vezetéssel, hogy megismerkedjenek az iskolával, betekintést nyerve az ottani diákok hétköznapjaiba.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az Arany János Iskola nemrégiben csatlakozott egy Erasmus programhoz, melynek keretében cserediákok érkeztek Székesfehérvárra. A programban négy ország vesz részt, Lengyelország, Törökország, Horvátország és Magyarország. Magyarországon a programhoz olyan személyt kerestek a program szervezői, aki gyógypedagógus és sporttal külön is foglalkozik. Így esett választásuk Várnagy Péterné Sereghy Fruzsinára, aki a Székesfehérvárra érkező húszfős diáksereget a szárnyai alá vette, és végigkísérte őket a Magyarországon töltött egy hét folyamán.

A szóban forgó program lényege, hogy a külföldi, hátrányos helyzetű diákok a sporton keresztül kerüljenek egymáshoz közelebb. Mindegyik ország a gyermekek egy-egy csoportjával foglalkozik, úgy mint menekült gyermekek, fogyatékkal élők, vagy éppen a törökországi földrengések túlélői. A magyarországi látogatás célja a fogyatékkal élő gyermekek életének bemutatása volt. A cserediákok szeptember 23 és 27 között vannak Magyarországon, s ez idő alatt élménydús programokban volt és van részük.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A gyerekek szerdán a fővárosba utaztak, ahol ellátogattak egy mozgásjavító általános iskolába. – Ez a program nagyon tetszett a diákoknak, akik nem is tudták, hogy létezik ilyen iskola. Az intézményben kipróbálhatták a kerekesszékes kosárlabdázást is, ami annyira magával ragadta őket, hogy alig akarták abbahagyni. Kedden megmutattuk nekik a Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumot, hogy lássák, hogyan is néz ki egy magyar gimnázium. Itt egy kisebb meglepetés is érte a gyerekeket, ugyanis a gimnázium igazgatója odahívott egy török tanulót, s bemutatta őt a szintén török erasmusos diákoknak. Nagyon nagy volt az öröm mindkét részről! – meséli Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina, hozzátéve, hogy a gyerekekkel aztán egy elsősegélynyújtó bemutatón vettek rész. A pályázat ugyanis kiköt néhány dolgot, amelyeket kötelezően teljesítenünk kell a programok során. Ilyen volt az elsősegélynyújtási ismeretek alapfokú elsajátítása is, hogy a gyerekek megtanulják azt, mi a teendő baj esetén. Mindemellett természetesen szórakoztatóbb jellegű programokból sem volt hiány: a csoport kajakozott a székesfehérvári Csónakázó-tavon és ellátogatott az uszodába is. Csütörtökön pedig a délelőtt folyamán sportnapon vettek részt az Arany János Iskolában, ahol még saját kulcstartót is készítettek, mintegy emlék gyanánt. A program városnézéssel és stadionlátogatással folytatódott, majd egy közös vacsorával zárult. A diákok magyarországi és székesfehérvári élményeikkel pénteken utaznak haza.