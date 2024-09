Megérkezett a várt és áldásos eső, azonban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék még problémákat okozhat, mint ahogyan az esővel érkező viharos széllökések is. Ez utóbbiak kevésbé áldásos hatása nyomán dőlt ki egy méretes, idős nyárfa a Sóstónál. A szakemberek igyekszenek mielőbb megszüntetni az akadályt, addig ezen a szakaszon fokozott körültekintést kérnek az ott közlekedőktől. Továbbá felhívják a figyelmet arra is, hogy aki a napokban a hazai erdőkbe látogat, legyen nagyon óvatos. Az aszályban rengeteg ág elszáradt, ezeket a szél most nagy mennyiségben tördelni fogja. Az esetleges kidőlések esélye is fokozott – figyelmeztettek a Sóstó közösségi oldalán.