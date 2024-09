A képviselő-testület jóváhagyta, hogy Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, a Magyar Kézilabda Szövetség és a Székesfehérvári Tankerületi Központ között háromoldalú megállapodás jöhessen létre, a helyi általános iskolai tornaterem felújítása érdekében.

A felújítást a Magyar Kézilabda Szövetség az Országos Tornaterem Felújítási Programban végzi el, melynek során a tornaterem padlóburkolatát cserélik ki., mivel az a nagymértékű igénybevétel miatt megkopott, elavult, igen keménnyé vált, ami így a szokásostól sokkal nagyobb mértékben vette igénybe az ízületeket. A felújítás során a régi burkolat bontását és a betonaljzat javítását követően korszerű, a mai követelményeknek megfelelő sportburkolatot alakítanak ki.

– A munkaterület átadás rendben lezajlott. A kivitelező cég munkatársain kívül a tankerület, és a Kézilabda Szövetség is képviseltette magát. Jövő héten gyakorlatban is elkezdődik a munka, ami azt jelenti, hogy felszedik a jelenlegi burkolatot, és annak helyére a jelenleg szabványos kézilabda mérkőzéseken is előírt sportpadlót raknak le a szakemberek. Várhatóan két hónap leforgása alatt végez majd a kivitelező cég a munkával. A pályázat még tartalmazza a tornaterem belső tisztasági meszelését, emellett új kézilabdakapukat is kap az iskola. A pályázatot a Székesfehérvári Tankerület nyújtotta be a helyi önkormányzat támogató döntésével, kézilabda szövetséghez. – mondta Turi Balázs polgármester.

Mint megtudtuk, az iskolában a hosszú évtizedek óta folyó kézilabda oktatás is szerepet játszott a pályázat sikeres elbírálásában.