A központba ennek jegyében a pezsgőfogyasztási trendek, vásárlói szokások és a borvidéki eredetvédelmi tapasztalatok kerültek, de szó volt számos más érdekes kérdésről is. Nemcsak az előadók képviselték a szakma jeleseit, hanem a közönség soraiban is számos neves borász, borszakértő és szakíró foglalt helyet. A részvevőket egy pohár pezsgő és ínyenc falatok fogadták.

A konferenciát Panyi Miklós miniszterhelyettes nyitotta meg.

Fotó: Nagy Norbert

A konferenciát Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyitotta meg, aki elmondta, hogy a borágazatban kiváló szakemberek dolgoznak, akikben „ott pezseg a tenni vágyás”. Emlékeztetett, céljaik elérésében a magyar kormány elkötelezett partner, hiszen immáron két éve annak, hogy a magyar bor és pezsgőkultúra ügyét kormánybiztosi szintre emelték, hogy a magyar szőlőből készült termékek elfoglalhassák az őket megillető méltó helyet a nagyvilágban. A miniszterhelyettes rámutatott arra is, hogy a pezsgőágazat jövője, állapota nem csak a benne élőket, az azzal közvetlenül foglalkozókat érinti, hanem kihatással van a magyar vidék gazdaságra, vendéglátásra, a turizmusra, de egyúttal az országimázsra is.

Aki bort vagy pezsgőt készít, az nem csak terméket hoz létre, hanem alkot, példát mutat, közösséget épít, identitást formál, örökségünket, hagyományainkat és kultúránkat ápolja és óvja

– fűzte hozzá.

Tessely Zoltán: Ha Etyek és pezsgő, akkor Törley örökség!

Fotó: Nagy Norbert

Ha Etyek és pezsgő, akkor Törley örökség! – hangsúlyozta a Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, aki Törley József életén keresztül mutatta be, hogy miért nevezhetjük joggal Etyeket a magyar pezsgő hazájának. Kitért arra is, hogy milyen beruházásokat hajtottak végre az elmúlt közel két évtizedben a Pannónia Szíve Programban, hogy mindez ne csak a múltunk, hanem a jövőnk is legyen. Mint mondta, a helyi fejlesztéseket úgy fókuszálták, hogy Etyek borturizmusát népszerűsítsék, amely igazi zászlóshajóvá vált a Pannónia Szívében. Példaként említette – a fejlesztések közül – a településre vezető úthálózat megújulását, a kerékpárutak építését. A képviselő szerint a pezsgő népszerűsítése sikerre van ítélve, amiért itt Etyeken sokan és sokat dolgoztak és dolgoznak majd a jövőben is. Hozzátette, a Vereb–Vál–Gyúró–Etyek összekötő út megépítése a helyi turizmus további fellendülését is magával hozhatja.