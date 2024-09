Vértesbogláron a hagyományok őrzőit az ősziesre fordult időjárás sem tántorítja el a mulatságoktól – tudtuk meg a szüreti felvonulás és bál szervezőjétől, Fábiánné Nágl Brigittától, aki elmesélte idén már kilencedik alkalommal szervezik meg a szüreti mulatságot a helyi német nemzetiségi táncegyesület, a „Boglarer Weisse Rosen Tanzgruppe" jóvoltából. A korábban Vértesboglári Ifjúsági Tánccsoport nevet viselő együttes 2020-ban vette fel új nevét az „Eine weisse Rose" című dal után, amely a 2021-ben elhunyt csoportvezetőjük, Bauer Jánosné Terike kedvenc dala volt. A melódia az évek alatt a himnuszukká vált.

Az elmúlt években szerencséjük volt az időjárással a felvonulóknak.

Fotó: Rátkai Zoltán/archív

– A közösségi ház udvarán gyülekezünk délután négy órától, ott eltáncoljuk a táncot és onnan indulunk el a falu utcáiba. Szeretnénk jó hangulattal, nótás, vidám szüreti menettel elűzni az esőfelhőket. A menetben lesznek traktorosok, cigányok, táncosok és szép számmal nézők is kísérnek majd minket négy állomáson keresztül, miközben megvendégeljük az érdeklődőket egy kupica borral, ásványvízzel és süteménnyel – meséli lelkesen a nagy eseményt.

Mint mondta, estére mindenki felveszi a báli ruhát, a zenekar, a „Die Eber Kapelle" – aki minden évben szolgáltatja a zenét – beáll a színpadra, behangolnak és kezdődik a hajnalig tartó bál.

A mosoly és a vidámság idén sem maradhat el, szombat délután 16 órakor kezdenek.

Fotó: Rátkai Zoltán/archív

– Eddig az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, az első szüretink október 1-én, volt, amikor azért már hamarabb sötétedik hűvösebb is van, ezért mindig előrébb hoztuk az időpontot, ami nagyon jól bevált. Idén sajnos egy héttel későbbre kellett raknunk más program miatt. Én nagyon bízom benne, hogy az idő engedni fogja a felvonulást, de ha nem, akkor a közösségi ház termében fogunk táncolni és utána indulhat a bál! A bevételből idén is a tánccsoportot lehet támogatni, mivel civil szervezet vagyunk ebből tartjuk fenn magunkat, ruhákat, kellékeket vásárolunk különböző rendezvényeinkre. Két éve van egyesületünk, amellyel pályázatok útján tudunk még esetleg pénzforráshoz jutni. Más rendezvényeket tombola felajánlással szoktunk támogatni, apropó tombola, természetesen idén sem maradhat el. Ahogy a mondás is tartja: „Nincs rossz idő, csak megfelelő ruházat" – ezzel a lelkülettel állunk a szombat elé.