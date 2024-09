Az Alap-Alsószentiváni Református Missziói Egyházközség több adománnyal is gazdagodott az utóbbi időben. Nagy Richard lelkipásztor elmondása szerint, érezhető szeretet veszi körül a település részéről a gyülekezetet, amit áldásként és hálával a szívükben élnek meg nap mint nap. Nem rég egy hintára való faanyagot kaptak, amiből a gyermekek legnagyobb örömére, egy asztalos testvér segítségével hamar elkészült a kiváló eszköz a játszótérre. Majd nem sokkal ezután, két csúszda is „szolgálatba állt”, ezek szintén adományként érkeztek a gyülekezeti „gyerekbirodalomba”.

Fotó: A gyülekezettől

A közösség vezetője elmesélt egy történetet is, amiben a Teremtő lélekmentő csodája látszott megmutatkozni. Még a nyáron, egy elnyert pályázat kapcsán szereltek be légkondicionáló berendezéseket a gyülekezet épületébe, és a szakember, aki a munkát végezte, és aki korábban nem tartozott a közösséghez, a munkák végeztével nem köszönt el, hanem azóta is állandó résztvevője a közösségi alkalmaknak, Istentiszteleteknek.

Fotó: A gyülekezettől

Az ősz beköszöntével is nagy munkákra készülnek a hívek, hiszen a gyülekezeti ház udvarán található melléképület tönkrement tetőszerkezetét szeretnék helyreállítani. Ezt a munkát is közösségben végzik majd, ezért szeretettel minden segíteni szándékozót 2024. szeptember 28-a szombat 9:00 órára. És ahogy a közösség internetes oldalán olvasható, az asszonytestvérek jelenlétére is számítanak majd: – Ugyanezen időpontra a gyülekezeti ház belső takarítására, illetve a férfitestvérek ebédjének elkészítésére várjuk a segíteni szándékozókat. Az ebédet ezúttal is közösen összeadott alapanyagokból készítjük el. – Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. (Kol 3,23) Isten áldja mindazokat, akik keményen dolgoznak, ebben a közösségben, vagy bárhol a világban.