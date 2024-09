A tavaszi kikapcsolást követően a legtöbb háztulajdonos megfeledkezik az ingatlanban használt fűtőberendezésekről, kazánokról, konvektorokról, és ez így is marad, egészen a következő fűtési szezon kezdetéig. Egyre gyakrabban minden átmenet nélkül köszönt be az ősz és vele a hűvösebb idő, így nem ritkán akkor derül ki, hogy a fűtéshez használt gázkészülékek nem, vagy csak hibásan működnek, amikor már folyamatosan üzemelniük kellene. Tavasz végén és nyáron csak kevesen keresnek szakembert, aztán ősszel mindenki, és akkor kiderül, nincsenek elegen ilyen végzettséggel. Márpedig a karbantartást nem lehet elvégezni házilag, hiszen a gázkészülékek folyamatosan fejlődnek, így a szakemberek is folyamatos továbbképzéssel tudják tartani a lépést a modernizációval.

A kéményes gázkészülékek mérgezést is okozhatnak

–Mindenképpen szükséges egy éves karbantartás indítás előtt, és ehhez szakember kell, különösen a kéményes kivitelek esetében, mert ott szén-monoxid visszaáramlás is lehet, ami mérgezéshez is vezethet. A karbantartás természetesen nincs ingyen. Ha csak a munkadíjat vesszük, akkor nettó 13.500-tól 24.500 forint között mozog a megyében, de ez függ attól is, hogy mekkora távolságból történik a kiszállás, és az a tapasztalatom, hogy az is befolyásolja az árakat, hogy a megye melyik részén végzik el a szakemberek az ellenőrzést? A déli részeken alacsonyabb árakat számláznak a szakemberek, míg az északon fekvő településeken és főleg Székesfehérváron magasabbak az árak, és természetesen a fővárosban még borsosabb karbantartási árak vannak. A tapasztalatom az, hogy a Velencei-tónál egészen gyakori, hogy hívnak minket és ezt hallom a kollégáktól is. A Balaton parton viszont csak hébe-hóba, ha baj van. Székesfehérvár és környéke viszont élen jár ebben, igaz, hogy ott azért is hívnak többször szakembert, mert sok cég, kisebb-nagyobb vállalkozás is működik ezen a területen és az üzemek lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetnek a biztonságos üzemeltetésre –mondta Kiss Richárd, fülei vállalkozó, aki több piacvezető márka szerződött partnere.